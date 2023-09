Adolescent de 16 ani, arestat la domiciliu după ce a fost prins la volan în București Un adolescent de 16 ani a fost prins la volan in București. Baiatul nu avea permis de conducere, iar oamenii legii cred ca era sub influența drogurilor. „La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 00:10, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 5, au oprit pentru control un autovehicul condus de un tanar in varsta de 16 ani. In urma testarii preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana in cauza a fost condusa la sediul I.N.M.L., in vederea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

