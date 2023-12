Cazul șocant s-a petrecut in Constanța. Un tanar de 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca a violat o femeie de 23 de ani. In plus, el ar fi furat din locuinta victimei suma de 12.000 de lei.

Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politistii din Navodari au retinut pentru 24 de orei, un baiat de 16 ani, banuit de savarsirea infractiunii de viol.

“Astfel, la data de 19 decembrie, acesta ar fi patruns in locuinta persoanei vatamate, pe care ar fi deposedat-o, prin violenta, de suma de 12.000 de lei. Ulterior, ar fi intretinut…