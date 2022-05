Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost ucis in timpul bombardamentelor de la gradina zoologica EcoPark din apropiere de orasul Harkov, in timp ce isi ajuta parintii sa hraneasca si sa evacueze animalele, relateaza CNN. De saptamani intregi, voluntarii si personalul unei gradini zoologice din apropiere…

- Kievul a anuntat sambata recucerirea, de catre trupele ucrainene, a trei sate in apropiere de Harkov (est), al doilea oras ca marime al Ucrainei, in timp ce luptele continua in Donbas si in sudul tarii, informeaza AFP.

- Un clip video postat zilele trecute pe pagina de Facebook a gradinii zoologice din Harkov, Feldman Ecopark, arata mai mulți canguri și wallabii evacuați cu o duba, dupa ce țarcurile lor au fost afectate de bombardamentelor trupelor ruse.

- De la inceputul razboiului, Margarita Rivciacenko, 27 de ani, jurnalista din Harkov care acum locuiește la Kiev, s-a alaturat apararii antiteritoriste a capitalei. Ea a povestit pentru Ukrainska Pravda detalii despre noua ei viața pe front. „Pe 24 februarie, cand am auzit ca a inceput o invazie la scara…

- Printre mulții refugiați care au ajuns in Sighetu Marmației din Ucraina se numara și Nassim (24 de ani), originar din Maroc. Pana sa izbucneasca razboiul, acesta era student la stomatologie in Harkov. A fugit dupa primele bombardamente și a ajuns la Sighet, unde a decis sa ramana. Nu ca refugiat, ci…

- Bunatatea nu are granite, iar bistritenii au demonstrat-o din plin in zilele acestea. 5 tiruri si 3 microbuze cu zeci de tone de alimente, medicamente, peste 700 de paturi, lapte praf, au ajuns astazi la Cernauti. De aici merg mai departe la mamele, copiii si bunicii ascunsi de bombe la Kiev, Harkov…

- A cincea zi a invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. O racheta a distrus un bloc de locuințe dintr-o localitate aflata in apropierea capaitalei Ucrainei. In aceasta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri intere delegatii…