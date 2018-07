Baiatul se numeste Madalin Giuliano Tibuliac, are 15 ani, 1,65 metri inaltime, aproximativ 60 de kilograme, are par negru, tuns scurt si ochi caprui. In momentul disparitiei era imbracat cu pantaloni scurti, de culoare deschisa, tricou de culoare deschisa si pantofi sport de culoare alba.

Potrivit Politiei Romane, incidentul s-a petrecut in jurul pranzului, cand, in timp ce masina celor doi era oprita la trecerea de pietoni, un barbat necunoscut l-a lovit pe tatal baiatului, iar un al doilea barbat l-a tras din masina pe copil, apoi au fugit.

Baiatul de 15 ani a fost dat in urmarire…