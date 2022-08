Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil in varsta de 10 ani, si le-au dat foc in locuinta acestora. Victimele au fost duse in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…

- Un șoer beat și drogat urmarit de poliție pentru ca depașise limita legala de viteza a lovit o alta mașina in care erau patru tineri. Aceștia au fost raniți grav, iar autoturismele au fost complet distruse. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din localitatea Cristian, județul Sibiu. Polițiștii…

- Un echipaj de poliție chemat sa cerceteze moartea unui barbat gasit spanzurat in localitatea vasluiana Cepești nu a observat ca in aceeași curte se afla cadavrul unei femei, soția celui spanzurat. Trupul femeii a fost gasit șase ore mai tarziu de rude. O crima infioratoare urmata de o sinucidere a zguduit…

- Politistii din Ilfov au demarat o ancheta dupa ce o persoana a cazut miercuri pe tobogan in timp ce se afla la parcul acvatic Divertiland din comuna Chiajna. Victima, care potrivit unor surse are aproximativ 15 ani, a fost transportata la spital, potrivit Agerpres . ”Astazi, in jurul orei 16,34, Inspectoratul…

- Un tanar din Radauți a sunat la 112 sa anunțe ca s-a urcat beat la volan, astfel ca vrea sa fie oprit in trafic. Polițiștii l-au gasit in fața unui bar și i-au suspendat dreptul de a mai conduce. Poliția Radauți a fost anunțata prin apel 112 ca un tanar spune ca s-a urcat beat […] The post A sunat la…

- Un cuplu din București a plecat la drum spre Vaslui cu mașina, deși unul dintre ei avea permisul suspendat, iar celalalt nu deținea carnet de conducere. Polițiștii i-au prins, pe rand, la volan, in decurs de o jumatate de ora. Oprit in trafic pentru control, barbatul le-ar fi spus polițiștilor ca merge…

- Un polițist imbracat in haine civile, care incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic a fost lovit de unul dintre agresori, care nu știa ca respectivul este om al legii. Trei barbați au fost reținuți. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 18 Poliție a fost sesizata prin…