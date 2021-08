Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent s-a electrocutat dupa ce a urcat pe un tren pentru a-și face selfie. Potrivit ISU Neamț, incidentul s-a produs in orașul Roman, iar victima care a fost gasita cazuta langa vagon a fost transportata la spital cu arsuri pe o suprafața mare a corpului.

- Un adolescent de 17 ani a murit dupa ce s-a izbit cu mașina intr-un copac. Impactul s-a produs aseara, in jurul orei 21:00, in satul Drepcauți, raionul Briceni. Potrivit poliției, tanarul nu avea permis de conducere.

- Trei adolescente au fost la un pas de moarte, in aceasta dimineața, dupa ce s-au urcat pe un tren de marfa din Gara Roman pentru a iși face un selfie. Salvatorii au sosit la fața locului și au constatat ca doua dintre ele aveau arsuri pe haine și corp. Cele trei minore au fost date jos de pe trenul…

- Doua adolescente in varsta de 14, respectiv 15 ani, au suferit arsuri dupa ce duminica s-au urcat pe un tren de marfa, garat in statia Roman. Medicii Spitalului Municipal de Urgenta Roman au solicitat elicopterul SMURD pentru una dintre fete.

- O a treia adolescenta, care s-a urcat si ea pe tren, a scapat nevatamata, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa."Pana la sosirea fortelor de interventie, adolescentele au fost degajate de pe trenul de marfa pe care se aflau. Toate cele trei persoane…

- Un numar de 16 apeluri de urgenta au fost primite, in ultimele 24 de ore, de Salvamont, cele mai multe fiind in Maramures si Sibiu. In urma interventiilor, 11 persoane au fost predate la Ambulanta sau SMURD pentru a fi duse la spital. Salvamontistii din Neamt au intervenit, alaturi de pompieri si…

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgența la spital cu un elicopter in urma unui accident mortal din Constanța. Doua autoturisme și un camion au fost implicate in teribila tragedie. O femeie in varsta de 42 de ani și-a pierdut viața in urma impactului.

- Baiețelul care a fost electrocutat dupa ce s-a urcat pe tren s-a recuperat foarte bine in urma intervențiilor chirurgicale. Exista in Moldova zeci de inimi de copii care bat datorita medicilor de la Spitalul de Copii ,,Sfanta Maria” Iași. Avem vești bune despre Tavi, baiețelul care s-a electrocutat…