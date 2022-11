Adolescent de 15 ani, arestat după ce a tâlhărit mai multe persoane vârstnice din comuna Perieni, județul Vaslui Un adolescent in varsta de 15 ani a fost arestat preventiv, acesta fiind banuit de savarsirea mai multor infractiuni de talharie calificata dupa ce a patruns in casa unor persoane varstnice din comuna Perieni si a sustras bunuri si bani, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

