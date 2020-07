Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a incendiat o tanara din județul Mehedinți a fost dus de anchetatori in comuna in care s-a intamplat tragedia. Acesta și-a recunoscut fapta și le-a dat oamenilor legii mai multe detalii.

- Doi oameni au murit in accidentul cumplit produs noaptea trecuta la intersecția strazii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala.Potrivit poliției, un automobil, model Audi, condus de un tanar de 27 de ani, care avea și o pasagera la bord, se deplasa pe bd.

- Caz revoltator, intr-un sat din Bistrița Nasaud. O femeie cu handicap grav a fost ținuta incuiata, intr-o magazie insalubra, timp de mai mulți ani. Cazul a fost descoperit intamplator de polițiști, in urma unei percheziții domiciliare.

- Politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati in seara de 3 mai, in jurul orei 21.00 cu privire la faptul ca pe strada Tabiei din orasul Harsova are loc un scandal. In urma cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, victima, de 32 de…

- Un singur lucru ii ține pe picioare - gindul ca vor ajunge oricum la familii, sa-și cuprinda copiii, soții sau parinții. Cu asta traiesc acum, in pandemie, angajații Institutului de Medicina Urgenta. Ce simt medicii? Dar pacienții? O echipa de la Jurnal TV a reușit sa vada din interior ce inseamna sa…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “talharie calificata”, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea. In fapt, in noaptea de 30.04/01.05.2020, un barbat, in varsta de…

- Tragedie intr-o comuna gorjeana. O femeie a fost gasita moarta pe un camp, cu nenumarate mușcaturi pe corp. Autoritațile cred ca femeia a fost atacata de caini. Va avertizam ca urmeaza imagini și informații cu puternic impact emoțional!