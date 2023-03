Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au finalizat cercetarile in dosarul celor doi tineri din Argeș care au furat și au incercat sa vanda o autoutilitara. In noaptea de 7 spre 8 octombrie, un piteștean de 20 de ani și altul de 23, din Maracineni, au furat o autoutilitara din zona parcului Ștrand din Pitești. Subiect prezentat…

- Un barbat de 33 de ani din Pitești a fost reținut dupa ce pe 22 octombrie, anul trecut a furat 3000 de lei dintr-un magazin din Curtea de Argeș. IPJ Argeș transmite: Din cercetari s-a stabilit ca, in cursul zilei de 20 octombrie 2022, barbatul ar fi sustras sumele de 3.000 de lei și 300 de euro, […]

- Un barbat de 39 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a furat dintr-un magazin si, in incercarea de a scapa, a atacat agentii de paza si a spart un geam, informeaza IPJ Braila, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ieri, 05 februarie a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii Secției 4 Leordina, in timpul efectuarii serviciului de patrulare, au identificat pe D.N. 18, in comuna Leordina, o autoutilitara, care nu avea montate placuțe de inmatriculare. La volanul acesteia a fost identificat un tanar de 26 de ani din…

- Victor Pițurca a fost plasat sub control judiciar. Directorul Romarm in schimb, ar putea fi propus pentru arestare preventiva. Citat cu mandat, fiul lui Victor Pițurca, Alexandru a fost reținut pentru cercetari. Și in cazul lui ar putea fi solicitata cercetarea in arest preventiv. O știre de ultima…

- Tribunalul Constanta a decis ca un minor de 16 ani, acuzat de trafic international de droguri de mare risc si de trafic de droguri de mare risc, sa ramana sub control judiciar Decizia nu este una definitiva Dosarul a fost instrumentat de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta…

- NOROCOASA… Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Barlad au reținut un barbat, din municipiul Barlad, banuit de savarșirea unui furt (din buzunare). Astfel, polițiștii Biroului Investigații Criminale Barlad au documentat și probat activitatea infracționala a unui…

- Un tanar a fost reținut miercuri de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sector 5, dupa ce in Ajunul Craciunului a intrat intr-un magazin de electronice și a furat mai multe telefoane mobile, informeaza G4Media. Polițiștii au fost sesizați pe 24 decembrie de catre angajatul unei firme de paza…