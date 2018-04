De la 1 iunie, timişorenii s-ar putea plimba cu vaporaşele pe Bega

Începând cu 1 iunie, timişorenii s-ar putea plimba cu vaporaşele pe Bega. Cel puţin aşa anunţă primarul Timişoarei, Nicolae Robu, printr-o postare pe contul ... The post De la 1 iunie, timişorenii s-ar putea plimba cu vaporaşele pe Bega appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]