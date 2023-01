Adolescent, atacat de 6 câini când se plimba cu mopedul în afara comunei Un adolescent in varsta de 13 ani a fost atacat de sase caini cand se plimba cu mopedul in afara comunei Contesti din Teleorman. El a reusit sa se refugieze intr-o curte, fiind dus de tatal sau la spital. Un adolescent de 13 ani a fost atacat de sase caini, marti, in timp ce se plimba cu mopedul in zona comunei Contesti, judetul Teleorman, el reusind sa se refugieze intr-o curte. Copilul a fost dus la spital de tatal sau, pe drum barbatul fiind oprit de politisti intrucat conducea cu viteza. Dupa ce au aflat motivul, politistii le-au asigurat deplasarea in siguranta la spital. Citește și: De la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un baiat in varsta de 13 ani a fost atacat marți, 24 ianuarie, de o haita de caini, in localitatea Conțești, Teleorman. Plin de sange și cu o ureche rupta, copilul a reușit sa scape cațarandu-se pe un gard, potrivit paginii de Facebook Alexandria, Teleorman . Incidentul a fost confirmat de IPJ Teleorman.…

- „La data de 24 ianuarie, a.c., in jurul pranzului, un minor in varsta de 13 ani, din municipiul București, care se afla in vizita la bunici, in comuna Conțești, județul Teleorman, in timp ce se deplasa pe un moped in extravilanul comunei, ar fi fost atacat de 6 caini comunitari, ulterior acesta reușind…

