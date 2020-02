Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timisoreni au intocmit, vineri, dosar penal pe numele unui barbat care a lovit o masina, intr-o parcare din Timisoara, iar la venirea agentilor de circulatie, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, dar si sa i se recolteze probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. „Un barbat de…

- O angajata a unei case de pariuri din Timișoara a fost atacata cu cuțitul de un client. Agresorul a furat 1.000 de lei.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este Raluca Turcan. S-a creat o functie inutila' Potrivit Poliției Timiș, polițiștii au fost…

- Polițiștii din județul Prahova sunt in alerta dupa ce un taximetrist a fost injunghiat si batut de un client. Agresorul i-a furat barbatului telefonul mobil. Victima a ajuns de urgența la spital. Taximetristul a luat clientul din Bariera București și l-a dus pe o strada tot din zona de sud a Ploiestiului,…

- Miercuri, 18 decembrie, a avut loc un incident violent intr-un un cabinet medical de pe strada Calea Calarasilor din Braila. Politistii au identificat un barbat care a patruns in cabinetul unui medic de familie si a inceput sa il ameninte, devenind apoi violent si distrugand mai multe bunuri cu un topor.

- Un barbat inarmat cu un topor a facut un scandal de proporții intr-un cabinet medical din Braila. Individul a distrus mai multe obiecte și a amenințat medicul, o femeie de 55 de ani, relateaza Mediafax.Incidentul șocant a avut loc miercuri intr-un cabinet medical situat pe un bulevard din Braila. Pacientul,…

- Doi polițiști locali au fost atacați in centrul orașului Timișoara. Agresorii au fost reținuți, transmite Mediafax.Unul dintre incidente a avut loc vineri seara, dupa ce polițiștii au fost anunțați ca un barbat in varsta de 40 de ani a fost injurat și scuipta de un alt barbat, in centrul orașului. Luat…

- Apar primele concluzii in cazul deratizarii care a ucis trei oameni, intr-un bloc din Timișoara. Polițiștii au gasit o substanța, cel mai probabil responsabila de tragedia care a cutremurat o țara intreaga.

- Scene uluitoare intr un magazin din Timisoara, scrie antena3.ro.Vanzatoarea unui supermarket s a luptat la propriu minute in sir cu doi indivizi care incercau sa fure din rafturi.Femeia l a pus la pamant si l a imobilizat pe unul dintre hoti. Politistii i au identificat pe cei doi barbati.Unul dintre…