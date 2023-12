Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 16 ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca a violat o femeie de 23 de ani. De asemenea, el ar fi furat din locuinta victimei suma de 12.000 de lei, potrivit News.ro.

- Un clujean in varsta de 27 de ani s-a prefacut ca iubește o femeie ca mai apoi sa o oblige sa se prostitueze in mai multe județe din Romania și in Germania. Mascații au intrat peste el in casa, iar acum se afla in arest preventiv.

- Un barbat din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru trafic de persoane. Individul ar fi recrutat o femeie in scopul obligarii la practicarea prostituției, in diferite intervale de timp, in locații din județele Cluj, Iași, Suceava, Oradea, Piatra Neamț, Timișoara, Brașov, dar și in localitați…

- Un barbat din București a ajuns 30 de zile dupa gratii pentru ca ar fi violat mai multe fetițe. Individul, in varsta de 55 de ani, le aborda in gari și, sub diferite pretexte, le convingea sa il insoțeasca in camere de hotel. Barbatul, scrie BizBrașov, ar fi comis violuri și furturi in trecut și in…

- Un barbat de 24 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a batut un adolescent, fapta comisa la opt zile de la iesirea din penitenciar a agresorului, unde a executat o pedeapsa pentru infractiuni de lovire sau alte violente, a informat, joi, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.