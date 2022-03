Adolescent accidentat pe trecerea pentru pietoni

Stiri pe aceeasi tema

- ■ Salubritas a cumparat 20 de maturatori Societatea Salubritas se afla saptamana aceasta in teren cu toate utilajele de curațenie din dotare și un efectiv de 35 de muncitori. Activitatea se desfașoara manual și mecanizat, atat pe timp de zi cat și in schimburi de noapte, anunta reprezentantii municipalitatii…

- ■ baza de date cu locurile de parcare si contractele incheiate va fi predata reprezentantilor primariei Trecerea parcarilor din Piatra Neamt in administrarea municipalitatii a insemnat si declansarea unui razboi, cel putin la nivel de declaratii. Reprezentantii primariei au aratat cu degetul catre conducerea…

- Un tanar de 24 de ani a decedat in urma unui accident rutier produs in noaptea de joi spre vineri. Conform politistilor, accidentul s-a produs pe strada 1 Decembrie din Piatra Neamt. Autoturismul condus de un sofer de 25 de ani a lovit un gard si apoi s-a rasturnat pe cupola. In masina erau doi […]…

- Saptamana aceasta au fost lansate in dezbatere publica doua noi regulamente de interes local pentru care așteptam propuneri de completari și modificari. Primul este „Regulamentul privind administrarea, intreținerea și exploatarea fondului locativ din domeniul public și privat al municipiului Piatra-Neamț…

- Potrivit politistilor, un barbat de 25 de ani, din Budeasa, care conducea un autoturism pe DJ 703K, din direcția Maracineni catre Budeasa, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un pieton și s-a rasturnat.In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat, iar pietonul, o femeie de 71…

- La data de 04 ianuarie a.c., polițiștii bacauani au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, pe strada George Bacovia din localitate, un autoturism ar fi surprins si accidentat pe trecerea pentru pietoni o femeie, pe care ar fi urcat-o, ulterior in autoturism, plecand de la fata locului,…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost accidentat pe o trecere de pietoni din orasul Targu-Neamt. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a precizat ca accidentul s-a produs pe 31 decembrie 2021, iar victima…