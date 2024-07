Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia barbatului suspectat ca ar fi ucis-o pe Marina! Fratele lui a murit intr-un accident ingrozitor de mașina, care a avut loc in București. Nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Informații de ultim moment! A fost prins principalul suspect in cazul crimei Marinei, femeia ucisa in Braila! Barbatul urmeaza sa fie dus la reconstituire, astfel incat polițiștii sa afle modul exact in care a fost ucisa. Au aparut detalii cutremuratoare despre crima din Braila!

- A fost gasit principalul suspect in cazul crimei din Braila! Barbatul banuit ca ar fi ucis-o pe Marina in cabinetul stomatologic a fost surprins in imagini de camerele de supraveghere. Polițiștii l-au cautat in tot acest timp.

- Ancheta de amploare la Braila in cazul doctoriței gasita moarta in propriul cabinet stomatologic. Nici macar pana in acest moment polițiștii nu au gasit vinovatul, deși la audieri au fost chemați atat pacienții femeii, cat și soțul acesteia. Barbatul, medic stomatolog și el este cel care și-a gasit…

- Polițiștii continua ancheta la Braila, acolo unde un medic stomatolog a fost ucisa. Anchetatorii audiaza toți pacienții pe care doctorița ucisa in cabinet i-a avut pana acum, pentru a gasi un indiciu. Detaliile descoperite pana acum sunt șocante. Apropiații spun ca femeia se temea pentru viața ei și…

- Marina Gavril, un medic stomatolog din Republica Moldova, a fost gasita fara suflare in cabinetul ei, situat la parterul unui bloc din Braila. Potrivit unor surse, polițiștii au dat de urma principalului suspect, scrie protv.ro .

- Informații terifiante despre crima din Braila! O femeie a fost ucisa cu sange rece de catre iubitul ei, dupa ce a sunat disperata la 112 și a cerut ajutor. S-a aflat, insa, ce s-a intamplat in ultimele momente din viața femeii, de dinainte sa fie omorata cu sange rece!

- O fetita de doar opt ani a fost violata si ucisa de un barbat intr o liziera de salcami de la marginea localitatii Jijia, comuna Albesti, judetul Botosani. Barbatul suspectat de violarea si uciderea fetitei a fost prins de politisti dupa ce politistii au tras doua focuri de arma in plan vertical.Barbatul…