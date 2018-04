Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de oameni sunt asteptati sa ia parte, in luna mai, la un eveniment sportiv unic in lume: un ultramaraton de 24 de ore pe nisipul din statiunea Mamaia. Evenimentul sportiv ldquo;Alerg 24h Autism Marea Neagra" este organizat de Centrul Psihologic ldquo;Marea Neagra" si are menirea de a promova…

- In cazul in care destinatarul este gasit acasa, indeplinirea procedurii de citare sau de comunicare a actelor procedurale nu prezinta dificultați. Insa in cazul in care persoana care urmeaza sa fie citata sau careia trebuie sa i se comunice actele procedurale nu este gasita, codul…

- Trupul lui Andrei Gheorghe va fi dus astazi la Galeria Mobius, dupa ce va fi preluat de la Institutul de Medicina Legala. Trupul neinsuflețit al lui Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata , a anunțat, marți, familia fostului om de radio. Trupul lui Andrei Gheorghe va fi depus joi 22 – martie și vineri…

- Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotarare de Guvern in cadrul sedintei executivului de astazi si urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie a.c., dupa publicarea in Monitorul Oficial. Actul normativ urmeaza sa fie postat si pe site-ul CNAS ( www.cnas.ro ). Fata de Contractul-cadru…

- Mai mult de o treime din fondurile europene care nu au fost absorbite la nivelul celor 28 de state membre ii revine Romaniei, care a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro din banii europeni alocati in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. De acesti bani, Romania si-ar fi asigurat 150 de…

- Depozitele rezidentilor au crescut in luna ianuarie cu 0,4% fata de luna decembrie 2017, pana la nivelul de 304 miliarde de lei, dupa un avans de 0,3% a economiilor in lei si de 0,6% la cele in valuta, a anuntat BNR. Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut cu 1%,…