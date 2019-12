Stiri pe aceeasi tema

- Clipa de coșmar pentru mama Luizei Melencu. Monica Melencu a leșinat in timp ce era prin legatura telefonica la Romania TV, care o contactase pentru a comenta informațiile lansate de DIICOT, care a anunțat ca Luiza a fost violata de un barbat de 46 de ani, care l-a surprins pe Gheorghe Dinca cu fata…

- Informații de ultima ora. Mama Luizei Melencu și-a luat inca un avocat. Daca pana acum familia primei tinere rapite de Gheorghe Dinca a fost reprezentata de Tonel Pop, acum, Monica Melencu și-a luat inca un avocat, pe Carmen Obirșanu, unul din cei mai cunoscuți avocați din Timișoara.Obarșanu…

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu – fata disparuta in urma cu sapte luni – anunta ca va merge in Italia sa-si caute fiica. Monica Melencu a spus „Orice minut m-a costat. Autoritatile nu au facut nimic pana s-a aflat cazul Alexandrei”, transmite Mediafax . Mama Luizei Melencu a declarat, sambata, ca…

- Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, și avocatul familiei, Tonel Pop, sunt, la ora trasmiterii acestei știri, in audieța la ministrul Justiției, Ana Birchall.Mai devreme, cei doi au fost și in audiența la procurorul general, Bogdan Licu. La ieșirea din sediul IGPR, unde a fost pentru a i se…

- Mama Luizei Melencu a fost amendata de DIICOT cu suma de 5.000 lei pentru ca nu s-a prezentat, joi, la sediul Direcției, deși a fost citata pentru a i se preleva probe biologice, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca Monica Melencu a…

- Mama Luizei Melencu, tanara care a disparut de acasa in luna aprilie a acestui an, dupa ce ar fi fost rapita de Gheorghe Dinca, nu s-a prezentat la DIICOT și risca o amenda de 5.000 de lei. Tonel Pop, insa, avocatul familiei Luizei s-a gandit la o rezolvare a problemei, in cazul in care va fi sancționata.

- Gheorghe Dinca a fost dus, luni, inapoi in Caracal, acolo unde urmeaza sa aiba loc reconstituirea zilei in care susține ca a omorat-o pe Alexandra Macesanu. Reconstituirea urmeaza sa se realizeze luni și marți. In prima zi, anchetatorii și Dinca vor parcurge și reface pas cu pas traseul parcurs de acesta…

- Seria dezvaluirilor in cazul de la Caracal a continuat și vineri seara. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, susține ca Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Alexandra și Luiza, negociaza cu anchetatorii, pentru ca nimeni sa nu se atinga de familia lui.