BCR ofera finantari de 730.000 de euro pentru ONG, cu dobanda zero in 2020

Grupul Banca Comerciala Romana, prin BCR, BCR Social Finance si Fundatia Erste, pune la dispozitia sectorului non-profit din Romania finantari in suma totala de 730.000 de euro, cu dobanda zero in 2020, pentru a-l ajuta sa depaseasca actuala situatie de… [citeste mai departe]