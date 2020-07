Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu ziua de astazi, luni, 6 iulie 2020, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași a deschis oficial perioada admiterii la programele de licența pentru anul universitar 2020-2021. Facultatea de Automatica și Calculatoare este prima care primește candidaturile, iar celelalte 10 facultați…

- Consiliul Concurentei nu a declansat noi investigatii in aceasta perioada dar, dupa ridicarea starii de alerta, va relua inspectiile si va incepe cu inspectii mici, a declarat presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, care a precizat ca pana la finalul anului va finaliza o serie de investigatii…

- Universitatea Politehnica Timișoara vine cu o inovație in ceea ce privește admiterea in anul universitar 2020-2021, introducand, in premiera examenul pe baza de portofoliu de realizari. In paralel, candidații pot opta pentru examenul scris clasic sau luarea in considerare a notelor la matematica,…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Admiterea copiilor in clasa I in anul 2020 este mai simpla și mai transparenta, considera primarul Capitalei, Ion Ceban. El anunța ca peste 6 mii de parinți au expediat deja cererile prin intermediul platformei escoala.chisinau.md. ”In mai puțin de o saptamana de la…

- Ministerul Educatiei a anuntat noul calendar privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021. Astfel, in 27 mai vor fi afisate ofertele de scolarizare, iar inscrierea la probele de aptitudini va avea loc intre 2 si 5 iunie. Completarea optiunilor…

- Pentru sesiunea iulie 2020, inscrierea si examenul de admitere la programele de studiu ale Facultatii de Arhitectura si Urbanism din Timisoara (FAUT) din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara, specializarea Arhitectura (licenta cu master integrat, 6 ani), respectiv Mobilier si Amenajari de Interior…

- In timp ce dascali din Romania și din intreaga lume spun ca educația online este un mit inaccesibil, Randy Picker, profesor la Universitatea din Chicago, este mai increzator. El considera ca videoconferințele pot fi o șansa pentru cadrele didactice sa-și vada elevii sau studenții ca și cum ar fi in…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca, de anul viitor, va exista pentru prima oara un program operational dedicat exclusiv Sanatatii, cu un buget de 4,5 miliarde euro, iar daca in perioada pandemiei vorbim despre banii europeni care salveaza vieti, in perioada urmatoare are in vedere…