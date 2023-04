Stiri pe aceeasi tema

- Studenții din Targu Jiu doneaza sange. Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu, in parteneriat cu Liga Studenților din Universitatea „Constantin Brancuși” și Centrul de Transfuzie Sanguina Gorj, organizeaza Campania Sangele salveaza vieți. Aceasta se va desfasura pe 30 si 31 martie. Demersul…

- Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu a marcat astazi, 24 martie 2023, Ziua Mondiala de lupta Impotriva Tuberculozei, prin iluminarea in culoarea roșu a cladirii din str. Tineretului, nr. 4, intre orele 19.00-21.00. In ultimii ani, Romania a fost țara cu cele mai multe cazuri noi și recidive,…

- Date fiind evenimentele seismice petrecute in județul Gorj, Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu organizeaza un program de instruire pentru studenți și angajați pentru astfel de situații cu sprijinul reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In acest sens, maine, 1 martie,…

- Universitatea „Constantin Brancuși“ din Targu Jiu a trecut la cursuri online din cauza cutremurelor, iar reluarea cursurilor dupa o vacanța de o saptamana a fost amanata cu o saptamana.

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu-Jiu anunța ca toate activitatile didactice se vor desfasura online in perioada 20-24 februarie, din cauza situatiei seismice din judet inregistrata in ultimele zile. ”Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu marcheaza Ziua naționala a lecturii, care se celebreaza anual in data de 15 februarie, prin campania „SEMN ca trebuie sa citești o carte!”. Pentru a incuraja și promova cititul in randul tinerilor, in special elevi și studenți, vor fi oferite semne de…