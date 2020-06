Ultimii elevi admisi la colegiile iesene, potrivit calculelor Ziarului de Iasi, vor avea medii cu aproximativ 30 de sutimi mai mari fata de anul trecut. Si asta cel putin in cazul primelor 2.000 de pozitii, acolo unde se da „batalia" pentru liceele de top din Iasi. Practic, Ziarul de Iasi a comparat mediile din 2019 care se aflau pe diferite pozitii, din 100 in 100, in topul notelor la Evaluarea Nationala, cu cele din acest an. Astfel, daca in primele ca (...)