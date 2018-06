Admiterea la liceu se modifica: notele de la tezele unice vor lua locul mediei de gimnaziu

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei vrea sa introduca teze unice la clasele a VII-a si a VIII-a, care sa inlocuiasca media de gimnaziu si sa conteze 20- in media de admitere la liceu, a declarat presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti. Iulian Cristache a precizat ca raspunsul Federatiei la propunerea…

- Prima etapa dedicata inscrierii absolvenților claselor a VIII-a in invațamantul profesional de stat și in invațamantul dual, in anul școlar 2018-2019, se va desfașura in zilele de 15, 18 și 19 iunie, potrivit programului stabilit de Ministerul Educației, anunța Hotnews. La nivel național sunt 38.345…

- Evaluarea Naționala 2018! Conform Ministerul Educației Naționale, media pentru admiterea la liceu in anul 2018 se va face la fel ca in 2017. Astfel, ponderea mediilor din clasele V – VIII va fi doar de 20%, fata de 25% cat a fost pana acum. Evaluarea Naționala 2018! Media de admitere, pe…

- Peste 75% dintre cei 127 de candidati care au fost prezenți la sesiunea speciala a Bacalaureatului 2018 au promovat examenul, un singur candidat a avut media 10. Vineri, 25 mai 2018, au fost afișate rezultatele obținute de candidații inscriși la sesiunea speciala de bacalaureat pentru absolvenții de…

- Elevii din clasa a IV-a vor sustine Evaluarea Nationala la limba romana pe 15 mai, iar testarea la matematica va avea loc a doua zi, pe 16 mai. De asemenea, pentru elevii din clasa a VI-a, evaluarea competentelor va incepe pe 23 mai cu testul la limba si comunicare, iar proba la matematica si stiintele…

- Peste 570.000 de elevi vor sustine, in perioada 7-24 mai, Evaluarile Nationale pentru clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, informeaza Ministerul Educatiei. Rezultatele obtinute nu vor fi publice si nici nu se vor trece in catalog.

- Marti, 3 aprilie, va avea loc un simpozion la Palatul Parlamentului cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului. Evenimentul este organizat de parlamentarii din Comisia pentru Presedentia Consiliului Europei impreuna cu Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti.

- Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Președintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 sprijina inițiativa Asociatiei Copiilor cu Dizabilitati – ACDP, in colaborare cu Federația Naționala a Asociațiilor…