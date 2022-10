Admiterea la liceu nu va fi modificată până în 2027, anunţă noul ministru al Educaţiei Noua formula de admitere la liceu se va aplica, cel mai devreme, din 2027, a spus noul ministru al Educatiei. Noul ministru al Educatiei, Ligia Deca, promite ca va modifica toate masurile controversate din legea educatiei-varianta Cimpeanu. Totusi, cea mai fierbinte dintre ele, admiterea dubla la liceu, ar putea ramane neschimbata. Oricare ar fi noua varianta de admitere, ea se va aplica copiilor care acum sunt in clasa a IV-a. La fel cum cei care acum sunt intr-a VIII-a vor avea parte de un bacalaureat altfel. Schimbarile vor intra in vigoare din 2027 numai daca legea este adoptata pana la finalul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca legea educației a fi adoptata de Parlament pana la finele acestui an, copiii care intra in clasa a V-a in anul școlar viitor, 2023-2024, vor susține Evaluarea Naționala pe noul sistem. Admiterea la liceu va fi, insa, regandita, astfel incat sa se țina cont de nevoile de echitate, a declarat, joi,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat joi, ca pentru admiterea la liceu iși dorește o soluție care sa dea școlilor in care exista concurența o autonomie in a selecta in funcție de profil, dar in același timp acesta soluție trebuie sa țina cont de ingrijorarile

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, exclude, joi, varianta trecerii scolilor in online din cauza crizei energetice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Premierul Nicolae Ciuca a ținut sa salute prezența in Guvern a noului ministru al Educației, Ligia Deca, și i-a transmis acesteia faptul ca trebuie sa finalizeze proiectul ”Romania Educata” pana la finalul lunii octombrie, iar apoi sa fie adoptat in Guvern. Obiectivul este ca pana la finalul lunii…

- Ministrul Educației anunța pe rețelele de socializare, o noua modificare majora in educație. Incepand cu 2023, media claselor V-VIII a fost eliminata din calculul mediei de admitere la liceu. Anunțul lui Sorin Cimpeanu vine cu o saptamana inainte ca elevii sa inceapa clasa a VIII-a. Proiectul de ordin…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, anunta cinci decizii majore in sistemul de invatamant. Un nou proiect de modificare a legii educatiei prevede noi reguli pentru examenul de Bacalaureat și admiterea la liceu. Noi breșe vor aparea in sistemul educațional romanesc. Cea mai grava este schimbarea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța cinci decizii majore, care au fost discutate cu sindicatele de profil și care vor fi introduse in textul proiectului de lege care va fi inaintat spre adoptare in Guvern.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, prezinta, dupa o dezbatere cu reprezentanții colegiilor naționale despre admiterea in clasa a 9-a, 10 transformari pe care le genereaza Legile Educației. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…