- Dupa ce presa a semnalat in acest an mai multe cazuri in care, in a doua etapa de repartizare computerizata la liceu, elevi care aveau medii mici au ajuns la licee de top pentru care evident nu aveau mediile necesare, Ministerul Educatiei publica in Monitorul Oficial o schimbare radicala, fara…

- Admiterea la liceu in a doua etapa nu va mai fi facuta computerizat ca anul acesta, ci se va face ca anul trecut, prin rezolvarea individuala a cazurilor ramase pe dinafara direct de catre comisiile județene de admitere, potrivit Ordinului nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea si desfasurarea…

- In județul Alba au fost admiși alți 18 elevi in licee, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean și a celor publicate de Ministerul Educației – rezultatele la repartizarea computerizata in invațamantul liceal de stat a candidaților din a doua etapa a admiterii la liceu 2021. AICI, rezultate repartizare…

- Ministerul Educatiei a publicat sambata, 24 iulie, ora 10:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a (anul școlar 2021 – 2022). In județul Valcea au fost repartizați 1654 elevi (99,87%) in invațamantul liceal…

- 89.983 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admiși in invatamantul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) in prima etapa de repartizare computerizata Ministerul Educatiei a publicat sambata, 24 iulie, ora 10:00, pe site-ul admitere.edu.ro , rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul…

- Un numar de 1.501 absolventi ai clasei a VIII-a au fost admiși in invatamantul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) in prima etapa de repartizare computerizata. In total, au ramas disponibile pentru etapa a doua 220 locuri. Ministerul Educatiei a publicat rezultatele repartizarii computerizate in…

- Absolvenții clasei a VIII-a afla astazi, 24 iulie, unde vor invața in urmatorii patru ani. Ministerul educației publica astazi rezultatele admiterii la liceu. Astfel se incheie prima etapa a repartizarii computerizate a candidaților. Rezultatele repartizarii la licee se vor afișa pe site-ul admitere.edu.ro.…

- Prima etapa a admiterii la liceu incepe in aceasta saptamana. Intre 16 și 22 iulie, candidații și parinții trebuie sa completeze fișele de inscriere pentru admiterea la liceu. Ei trebuie sa aleaga filiera, profilul și specializarea dorite, iar ulterior, candidații vor fi repartizați computerizat in…