- 594 locuri au fost disponibile la liceele campinene pentru admiterea 2022, invațamant de zi, iar 563 dintre acestea au fost ocupate dupa prima etapa a repartizarii computerizate. Au ramas libere 31 locuri, din care 12 la Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" și 19 la Liceul Tehnologic Mecanic.

- REZULTATE… Cele mai cautate specializari de liceu au fost și anul acesta Matematica-Informatica și Științe ale naturii. La acestea au intrat elevii cu cele mai mari medii de admitere, șefii de promoție sau olimpicii. Spre exemplu, la Liceul „Mihail Kogalniceanu” Vaslui – Matematica-Informatica, cea…

- S-au afisat rezultatele la repartia computerizata la liceu in functie de notele obtinute si optiunile fiecarui elev. Un clasament realizat in functie de ultima nota pentru fiecare specializare in parte, arata ca, in judetul Iasi, notele de intrare au fost de peste 9 pentru primele 20 de pozitii. Cea…

- Universitatea de Științe ale Vieții din Iași are rezervate pentru admiterea din acest an peste 1.500 de locuri. „La universitate, in acest an, pe cele 17 specializari de la universitate, numar de locuri este in jur de 1000 dintre care in jur de 760 finanțate de la buget, iar diferența sunt locuri la…

- Ca in fiecare an, „Ziarul de Iasi" realizeaza o estimare matematica a mediilor minime cu care se va intra la cele mai bune licee din judet, estimare bazata pe mediile obtinute de catre elevi la Evaluarea Nationala si in cei patru ani de studiu. In toti anii anteriori, aceste estimari, cu mici exceptii,…

- Astazi s-au afișat primele rezultate la BAC 2022. Avem doua medii de 10 in județul Satu Mare, ambele fiind obținute de eleve de la Colegiul Național Ioan Slavici. In municipiul Carei cea mai mare medie obținuta a fost la Liceul Teoretic, 9,75. Au obținut medii peste 9 un numar de 27 de elevi. Din…

- Anul acesta, procentul de promovabilitate in Lugoj, la Evaluarea Naționala, a fost de 77,7% (in 2021, promovabilitatea in Lugoj a fost de 88,25%, iar in anul 2020 de 73,95%). Pe unitați de invațamant, procentul de promovabilitate a fost: Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” – 98,33%,…

- In județul Satu Mare un numar de 5 elevi au obținut media 10 la examenul de Evaluare Naționala, 2 de la Școala Constantin Brancoveanu, un elev de la Colegiul Național Mihai Eminescu, unul de la Scoala grigore Moisil și unul de la școala din Calinești Oaș. Cea mai mare medie obținuta in municipiul…