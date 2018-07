Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti incep, marti, instituția avand disponibile, pentru concursul din acest an, 855 de locuri libere. Admiterea are loc pe baza unui concurs, scrie Mediafax.Astfel, inscrierea candidaților pentru Facultatea de Științe Juridice și…

- Pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2018-2019, la Universitatea Politehnica din Bucuresti au fost scoase la concurs de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, 6.045 de locuri, dintre care 1.075 de locuri cu taxa. Concursul se va desfasura, pentru…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta recruteaza si selectioneaza candidati pentru sesiunile de admitere 2018 si ianuarie 2019, in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, dupa cum urmeaza: • Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti: – Facultatea de Jandarmi…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad, recruteaza candidati barbati si femei cu varsta de pana la 27 de ani, pentru participarea la concursurile de admitere organizate de institutiile de invatamant din structura M.A.I. si M.Ap.N. Pentru sesiunea din iulie – septembrie 2018, locurile scoase…

- Tinerii giurgiuveni interesați de o cariera in Jandarmeria Romana se pot inscrie incepand de astazi pentru sesiunea de admitere 2018 in unitațile de invațamant cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne. Ofițerii specialiști in domeniul resurselor umane au demarat activitatea de prezentare…

- Tinerii giurgiuveni interesați de o cariera in Jandarmeria Romana se pot inscrie incepand de astazi pentru sesiunea de admitere 2018 in unitațile de invațamant cu profil militar ale Ministerului Afacerilor Interne. Ofițerii specialiști in domeniul resurselor umane au demarat activitatea de prezentare…

- Ministerul Afacerilor Interne a scos la bataie, pentru cei care se gandesc la o cariera in Politie, peste 2.000 de locuri in institutiile de invatamant din structura. In sesiunea 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Salaj recruteaza candidati pentru concursurile de admitere la Academia de Politie,…