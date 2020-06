Admiterea în clasa a V-a: surprize mari în ultima zi. Concurența la liceele din Iași Surpriza in ultima zi de depunere a cererilor de inscriere in clasa a V-a la mai multe unitati de invatamant din municipiu. Multi dintre parinti au asteptat ultima zi de inscriere pentru a alege colegiile la care concurenta este mai mica. De asemenea, luand in considerare numarul mare de cereri de inscriere de la fiecare liceu, putem concluziona ca aceeasi parinti au depus cereri la mai multe colegii, chiar daca toate unitatile de invat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

