Admiterea in 2020: elevii NU vor avea nevoie de media 5 pentru a intra la liceu

- Elevii care dau Bacalaureatul sau Evaluarea Naționala in 2020 nu vor susține examene grila, ci clasice, la fel ca anul trecut. Anunțul a fost facut de noul ministru al Educației, Monica Anisie. In schimb, profes...

- Invațamantul profesional devine obligatoriu pentru elevii cu medii sub 5, care susțin Evaluarea Naționala anul acesta.Prevederea apare in metodologia de admitere la liceu publicata in aceasta dimineața in Monitorul Oficial și semnata de ministrul interimar Daniel Breaz. Media de admitere la liceu se…

- Asociația Elevilor din Constanța da in judecata Ministerul Educației, dupa ce a emis un ordin prin care le interzice elevilor cu medii mai mici de 5 la Evaluarea Naționala sa intre la liceu. „Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va chema Ministerul Educației Naționale in judecata pentru anularea in…

- Numai elevii care au sustinut Evaluarea Nationala si au obtinut o medie de minimum 5 vor putea participa la repartizarea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 - 2021, prevede un ordin al...

