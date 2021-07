Admitere UTCB 2021: documente necesare, acte, perioada de înscriere, calendarul examenelor Persoanele care vor sa se inscrie la UTCB trebuie sa se pregateasca, caci inscriere se termina in doar cateva zile. Admitere UTCB 2021: documente necesare, acte, perioada de inscriere, calendarul examenelor. Potrivit site-ului oficial al UTCB , calendarul de admitere este urmatorul: 07 iulie ora 09.00 – 19 Iulie ora 15.00 Inscrieri 19 iulie ora 10.00 Examen competențe lingvistice 19 iulie ora 18.00 Afișare liste de provizorii de candidați eligibili 19 iulie ora 18.00 – 19 iulie ora 21.00 Depunere contestații 19 iulie ora 21.00 – 20 iulie ora 21.00 Rezolvare contestații 21 iulie ora 18.00 Afișare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

