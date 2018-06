ADMITERE UNIVERSITATE 2018. Un nou an academic, o noua abordare. Mai directa, mai curajoasa, mai nonconformista. Universitatea de Vest din Timișoara dorește sa se apropie și mai mult de viitorii ei studenți, vorbindu-le pe limba lor: simplu, concis și incurajator.

Astfel, pentru a pastra o legatura cat mai apropiata cu tinerii, cu noua generație, UVT adopta sloganul „Become Your Best!”. Punctul central al intregii activitați a UVT este studentul și dezvoltarea lui individuala, pastrand nealterate calitațile și dorințele sale. UVT dorește sa transmita faptul ca are incredere in potențialul…