Stiri pe aceeasi tema

- Sesiune noua de admitere la Institutul Medico-Militar de la Tirgu-Mureș Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a aprobat organizarea, în data de 7 septembrie, a unei noi sesiuni de admitere pentru 20 de locuri repartizate Instititului Medico-Militar în cadrul Universitații de Medicina…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a aprobat organizarea, pe 7 septembrie, a unei noi sesiuni de admitere pentru 20 de locuri repartizate Institutului Medico-Militar din cadrul UMF Targu Mures, specializarea Medicina - limba engleza, ca urmare a neocuparii tuturor locurilor disponibile in…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a aprobat organizarea, in data de 7 septembrie, a unei noi sesiuni de admitere pentru 20 de locuri repartizate Instititului Medico Militar in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Tirgu Mures, specializarea Medicina ndash; limba engleza, ca urmare a…

- La Institutul Medico-Militar are loc miercuri examenul de admitere in noul an de invatamant, numarul locurilor de la Bucuresti crescand de la 30 la 100, iar al celor de la Targu Mures de la 20 la 100, informeaza Ministerul Apararii Nationale, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Miercuri,…

- Examenul de admitere pentru anul universitar 2018-2019 la Institutul Medico-Militar va avea loc miercuri. Concursul va fi atat pentru pentru locurile din Bucuresti, cat si pentru cele de la Targu Mures. Astfel, la Bucuresti sunt 100 de locuri disponibile, fata de anul trecut cand erau 30, iar la Targu-Mures…

- Miercuri, 25 iulie, la Institutul Medico Militar va avea loc examenul de admitere pentru anul de invatamant 2018 2019, atat pentru locurile din Bucuresti, cat si pentru cele de la Targu Mures. Astfel, la Bucuresti sunt 100 de locuri disponibile, fata de 30 anul trecut, iar la Targu Mures alte 100 de…

- Sesiunea de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa din Iasi incepe maine si se desfasoara pana sambata, 21 iulie. Numarul de locuri vor fi suplimentate in acest an cu 45, deoarece se infiinteaza o linie de predare in limba engleza pentru specializarea balneo – fizio – kinetoterapie.…

- În curând va fi dat startul admiterii în instituțiile de învațamânt superior. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi anunța 17 locuri disponibile, dintre care 12 sunt cu bursa și 5 fara bursa la 4 facultați pentru românii…