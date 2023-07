Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 30 iunie, pana pe 9 iulie 2023 (inclusiv in zilele de sambata și duminica) candidații care doresc sa urmeze programele de studii universitare de licența organizate de

- Exista mai multe aspecte neclare in ceea ce priveste parcursul academic al premierului desemnat Marcel Ciolacu. O analiza realizata de G4Media.ro dezvaluie faptul ca acesta s-a inscris la studii postuniversitare inainte de a obtine diploma de licenta, pe care a obtinut-o la noua ani distanta de absolvirea…

- ADMITERE pompieri 2023: ISU Alba recruteaza candidați pentru formarea initiala a personalului MAI. CALENDAR ADMITERE pompieri 2023: ISU Alba recruteaza candidați pentru formarea initiala a personalului MAI. CALENDAR Au inceput recrutarile pentru cele 300 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri…