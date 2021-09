Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitați de invațamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, Școala de Pregatire…

- In perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele șase unitați de invațamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, Școala de…

- In perioada 2 septembrie ndash; 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor InterneIn perioada 2 septembrie ndash; 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitati de invatamant preuniversitar…

- Cum sa devii agent la Politia Rutiera?Mai intai, haideti sa explicam exact pasii pe care trebuie sa ii aiba in vedere persoanele ce vor sa devina agenti la Brigada Rutiera. Pentru ca am primit multe intrebari, o sa va aratam ce trebuie sa faceti pentru a face parte dintr-un echipaj de la Politia Rutiera.…

- Comunicat. In urmatoarele doua luni, patru elevi ai Școlilor Militare de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Falticeni, respectiv ’’Grigore Alexandru Ghica’’ Dragașani, vor desfașura stagiul de...

- Incepand de astazi, 9 august, un numar de 13 elevi jandarmi (12 de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” din Falticeni și 1 de la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Dragașani), se afla in stagiu de practica la Jandarmeria Maramures. Conducerea Inspectoratului…

- Tanara și inimoasa noastra colega, sergent major Vizitiu Georgiana, a absolvit Școala Militara de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Falticeni in urma cu doi ani, iar de atunci ea desfașoara misiuni de ordine publica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau, umar la umar cu colegii ei, reușind sa…

- O noua serie de elevi, alcatuita din 65 de fete si 155 baieti, a depus vineri juramantul militar la Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" din Oradea, singura institutie din tara care scolarizeaza agenti pentru politia de frontiera. Potrivit unui comunicat…