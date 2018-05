Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti a adunat peste 3.800 de concurenti, dintre care 2.700 vor sustine testarea sambata, 19 mai. Studentii medicinisti le vor oferi posibililor viitori boboci si un tur al universitatii.

- Prima editie a Concursului de creație literara „Vasile Voiculescu” , dedicat exclusiv studentilor Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, si-a desemnat castigatorii in cadrul unei gale...

- Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti organizeaza, in perioada 23-27 aprilie, campania 'Doneaza sange! Fii erou!'. Coordonatorii principali, Delia Vasile si Cristiana Voicu, au subliniat ca este o acțiune de informare si responsabilizare sociala.

- Studenti, absolventi si profesorii, deopotriva, protesteaza impotriva deciziilor luate de conducerea Ministerul Educatiei, conform careia vor fi retrase un numar semnificativ de burse de nivel universitar, masteral si doctoral, unor universitati care au performante recunoscute in predare si cercetare.…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…