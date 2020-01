ADMITERE MAI 2020: Peste 9000 de candidați concurează pentru 1700 de locuri disponibile. CALENDAR CONCURS Peste 9.300 de candidati concureaza pentru cele 1.737 de locuri scoase la concurs in scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, informeaza un comunicat transmis MAI. Sambata, 11 ianuarie a fost ultima zi in care candidații s-au inscris pentru concurs și le-au fost eliberate legitimațiile de concurs, la sediul instituțiilor. Conform sursei citate, cel mai mare […] Citește ADMITERE MAI 2020: Peste 9000 de candidați concureaza pentru 1700 de locuri disponibile. CALENDAR CONCURS in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

