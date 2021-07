Stiri pe aceeasi tema

- Au fost repartizați 1571 de elevi (99,17%) in invațamantul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (1584): 1028 candidați au fost repartizați la filiera teoretica, iar 543 candidați la filiera tehnologica. In total, au fost completate 16489 de opțiuni, rezultand o medie de…

- Un numar de 89.983 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat, in prima etapa de repartizare computerizata, a anuntat Ministerul Educatiei. Ministerul a publicat sambata, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de…

- Ministerul a publicat sambata, pe site-ul admitere.edu.ro , rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a (pentru anul scolar 2021 - 2022).Au fost repartizati 89.983 de elevi (98,54%) in invatamantul liceal de stat din totalul elevilor cu optiuni…

- Un numar de 89.983 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat, in prima etapa de repartizare computerizata, a anuntat Ministerul Educatiei. Ministerul a publicat sambata, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de…

- Ministerul Educatiei a publicat sambata, 24 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a (pentru anul școlar 2021 - 2022), se arata intr-un comunicat al Ministerului Educației.

- Pentru anul școlar 2021-2022, in planul de școlarizare al județului Bacau sunt prevazute 3.228 de locuri, pentru admiterea in invațamantul liceal la zi. Dintre acestea, 2.002 de locuri sunt pentru filiera teoretica, iar 1.226, pentru cea tehnologica. Se adauga 1.392 de locuri pentru invațamantul profesional…

- Calendarul admiterii la liceu 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial. Repartizarea computerizata la liceu se va desfașura pe 16 iulie, dupa completarea opțiunilor in fișele de inscriere. Media de admitere la liceu este formata din media de la Evaluarea Naționala (care are o pondere de 80%) și media…