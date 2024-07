Media din gimnaziu este primul criteriu de departajare in cazul elevilor cu medii egale.Miercuri, 10 iulie, se va publica ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a, pe județe, pe site-ul admitere.edu.ro 2024 , anunța Ministerul Educației.In 2023, aceasta conținea poziția elevului in ierarhia pe județ, codul candidatului, școala de proveniența, media de admitere, media la Evaluarea Naționala, notele la probele de la Limba Romana și Matematica.Anul acesta criteriul de departajare intre elevii cu medii egale de admitere este media de gimnaziu.Schimbare in cazul criteriilor de departajare pentru candidați…