Modificari in Monsson Alma SRL, firma controlata de Emanuel Muntmark

Emanuel Muntmark a fost mandatat sa reprezinte societatea in demersurile inregistrarii deciziei In Monitorul Oficial al Romaniei a fost afisata cea mai recenta decizie luata de catre compania Monsson Alma S.R.L., in urma Adunarii Generale a Asociatilor din data de… [citeste mai departe]