ADMITERE LICEU 2022, a doua etapă: de luni, 1 august, încep înscrierile. Model de cerere, locuri libere, condiții și calendar ADMITERE LICEU 2022, a doua etapa: de luni, 1 august, incep inscrierile. Model de cerere, locuri libere, condiții și calendar De luni, 1 august, candidații care vor sa participe la a doua etapa de admitere liceu 2022 pot depune cererile de inscriere. Repartizarea va fi joi, 4 august. In județul Alba, sunt 69 de locuri libere la licee (plus 8 pentru candidați rromi și 4 CES) și 496 locuri (10 candidați rromi și 9 CES), […] Citește ADMITERE LICEU 2022, a doua etapa: de luni, 1 august, incep inscrierile. Model de cerere, locuri libere, condiții și calendar in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

