ADMITERE LICEU 2020 în ALBA, etapa a doua: Care sunt condițiile pentru înscrieri pe locurile rămase libere Au inceput inscrierile pentru a doua etapa de admitere la liceu in județul Alba. Inspectoratul Școlar Județean a actualizat lista cu locurile ramase libere dupa prima etapa. Au mai ramas 91 de locuri libere, din care 83 sunt la licee vocaționale. Alte 428 de locuri sunt la liceele profesionale sau in sistem dual. Potrivit datelor […] Citește ADMITERE LICEU 2020 in ALBA, etapa a doua: Care sunt condițiile pentru inscrieri pe locurile ramase libere in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

