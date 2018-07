Stiri pe aceeasi tema

- Repartizare licee 2018 pe județe EDU.RO. Admitere liceu 2018 și rezultate repartizare computerizata la liceu pentru fiecare județ sunt afișate online azi, 9 iulie, pe site-ul Misterului Educației. Repartizare licee 2018 pe județe EDU.RO. Elevii afla luni, 9 iulie, la ce liceu vor invața pentru urmatorii…

- REPARTIZARE COMPUTERIZATA ADMITERE LICEU 2018 BRASOV EDU.RO. Un numar de 2.715 elevi din județul Brașov au obținut media de admitere peste 5,00 la examenul de Evaluare Naționala 2018, ceea ce inseamna ca 74,16% dintre candidați au promovat examenul. VEZI AICI LA CE LICEU DIN BRASOV AI FOST ADMIS…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat vor fi publicate pe site-ul bacalaureat.edu.ro, miercuri, 4 iulie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat vor fi afisate in 9 iulie. In urma evaluarii…

- Absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, vor putea completa optiunile in fisele de inscriere incepand de vineri si pana pe 3 iulie, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN).

- O problema grava a acestei sesiuni de admitere in licee, si nu de acum, ci de prea multe generatii, o constituie scolarizarea la zi a viitorilor liceeni care nu au reusit sa obtina note peste 5 la Evaluarea Nationala, dar care, in cataloagele unitatilor de invatamant constantene, absolva cei patru ani…

- Imediat dupa afisarea rezulatelor la Evaluarea Nationala, parintii au inceput sa isi puna cea mai importanta intrebare: care vor fi notele de admitere la licee, in conditiile in care dificultatea testelor a fost mai ridicata si rezultatele mai scazute decat anul trecut? „Ziarul de Iasi" a facut in fiecare…

- 104.972 de elevi au obtinut la Evaluarea Nationala (EN) medii peste 5, iar 319 au obtinut media 10. Multi dintre acestia se vor indrepta spre colegiile de top ale Capitalei. Fisele de inscriere la liceu se completeaza din 29 iunie. Elevii trebuie sa stie ca media de admitere la liceu in 2018 se calculeaza…

- Emoții mari pentru elevii clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala la Limba Romana, Matematica și Limba Materna. Astazi sunt afișate primele note, pe site-ul Ministerului Educației, online pe evaluare.edu.ro.