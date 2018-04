Admitere liceu 2018: Câte locuri sunt disponibile la liceele din Constanţa Pentru a le usura alegerea, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza, saptamana viitoare, Targul ofertelor educationale. Astfel, elevii au sansa sa cunoasca liceele, sa stea de vorba cu viitorii lor colegi, sa afle ce pot sa invete si ce sanse au sa se specializeze in ceea ce le place sa faca. „In perioada 19 - 20 aprilie, la Pavilionul Expozitional Constanta, precum si in alte locatii din județul Constanța, se vor desfașura targuri ale ofertelor educaționale, adresate viitorilor absolventi ai clasei a VIII-a. Oferta educaționala a anului școlar 2018 - 2019 raspunde… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Chisim, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, a postat pe contul de socializare al instituției fotografii realizate alaturi de doi foști colegi de liceu. Nu din perioada in care erau la școala, ci in uniforma, pentru ca toți trei sunt angajați ai Ministerului…

- Elevii Spulber Alexandra, Fadil Sarah si Cibotariu George, de la Colegiul National « MihaiEminescu », clasa a XIIa, coordonati de profesori de limba fraceza, au participat, in ziua de 22 martie, la concursul organizat de Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti in parteneriat cu Agentia Univesitara…

- Astazi, 21 martie 2018, s a derulat proba E c ndash; proba scrisa obligatorie a profilului la Matematica Istorie, din cadrul simularii examenului de bacalaureat national, 2018 la care au participat 8.395 de elevi 4.274 ndash; clasa a XI a si 4.121 ndash; clasa a XII a . Doi elevi de clasa a XI a, de…

- Juriul a acordat patru premii I, șase premii III și o mențiune. Cei mai mulți laureați sunt de la Colegiul Național “Gh. Roșca Codreanu” din Barlad. Sambata, 10 martie, la Colegiul Tehnic “A.I. Cuza” din Barlad a avut loc etapa județeana a olimpiadei de științele pamantului. Comisia de examinare a acordat…

- Noua elevi vor reprezenta judetul Salaj la Olimpiada Nationala de Fizica si alti cinci, la Olimpiada Nationala de Biologie. Inspectoratul Scolar Judetean Salaj a publicat rezultatele etapei judetene ale olimpiadelor la cele doua materii, precum si numele elevilor merituosi ale caror rezultate le-au…

- "Cuvinte care se vad, gesturi care se aud" - prin programul PROEDUS CIVITAS finantat de catre Primaria Municipiului Bucuresti - Perioada de desfasurare: martie - aprilie 2018 Activitatile proiectului: I. Conferinta de deschidere - Teatrul Excelsior -Prezentarea proiectului -Moment senzorial - "Cuvinte…

- Membrii Asociației Elevilor din Constanța (AEC) s-au intrunit sambata aceasta, 17 februarie a.c., in ședința ordinara a Adunarii Generale, organul suprem de luare a deciziilor, in cadrul careia au avut loc alegeri pentru funcția de președințe și posturile vacante de vicepreședinte. In urma sesiunii…

- Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a stabilit componența comisiei județene privind organizarea și desfașurarea probelor practice/ orale in specificul postului și a inspecțiilor la clasa in cadrul etapelor de mobilitate și a concursului de ocupare a posturilor didactice, catedrelor vacante/…