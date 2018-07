Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca peste 112.000 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost repartizati in invatamantul liceal de stat in prima etapa, in timp ce 1.306 elevi nu au putut fi repartizati pentru ca nu au completat suficiente optiuni. Numarul total de optiuni selectate de catre…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat astazi, 9 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor de clasa a VIII-a. Astfel, dintre cei 114.115 elevi care au completat fise de inscriere, au fost repartizati 112.809 elevi (98,85%), in…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat luni, 9 iulie, rezultatele admiterii la liceu 2018, dupa repartizarea computerizata. Inscrierea in clasa a IX-a in liceele de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderata intre media generala obținuta la Evaluarea Naționala…

- Ministerul Educației a publicat pe admitere.edu.ro, luni, 9 iulie, rezultatele primei etape de repartizare computerizata. Rezultatel epntru Arges pot fi gasite AICI . Depunerea dosarelor de inscriere in unitatile de invatamant liceal in care candidatii au fost repartizati se va realiza intre 10 si 13…

- Marti, 3 iulie, este ultima zi de completare a optiunilor in fisele de inscriere la liceu, de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a. ADMITERE LICEU 2018 Vor parcurge aceeasi procedura si absolventii clasei a VIII-a care vor sa fie admisi…

- Marti este ultima zi in care absolventii clasei a VIII-a care au sustinut evaluarea nationala vor putea completa optiunile in fisele de inscriere, iar in 9 iulie va avea loc repartizarea computerizata a candidatilor la licee. Din 29 iunie si pana in 3 iulie, absolventii clasei a VIII-a si…

- Absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, vor putea completa optiunile in fisele de inscriere incepand de vineri si pana pe 3 iulie, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN), intr-un comunicat... The post Admitere la liceu 2018. A inceput inscrierea…

- Dupa ce au susținut Evaluarea Nationala, elevii claselor a VII-a se pregatesc pentru admitere. Intre 29 iunie si 3 iulie, elevii care au absolvit gimnaziul, impreuna cu parintii lor, vor completa fisele de inscriere la liceu.