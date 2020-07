Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, examenul de admitere la Facultatea de Automatica si Calculatoare, respectiv Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, proba scrisa de matematica a fost sustinuta in conditii speciale. Peste 100 de absolvenți de liceu au optat pentru a susține proba scrisa…

- Urmeaza o saptamana cu emoții pentru mai bine de 170.000 de absolvenți de clasa a VIII-a. Luni incepe Evaluarea Naționala. Iar in centrele de examen se fac pregatiri. Examenele se vor desfașura in condiții speciale.

- Probele scrise incep in 22 iunie, primele rezultate vor fi cunoscute in 30 iunie, iar in perioada 6-9 iulie va fi sesiune speciala pentru absolvenții de liceu care nu au acces la probele inițiale,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Opera de Stat din Viena se va redeschide luni cu o serie de concerte sustinute de cantareti celebri, insa doar o mica parte din publicul obisnuit va putea asista la experienta muzicala din sala, relateaza marti dpa potrivit Agerpres. Opera, care are o capacitate de circa 2.300 de locuri, va vinde…

- Absolvenții de liceu pot da Bacalaureatul in prima sesiune chiar daca au febra, a spus ministrul Educației, Monica Anisie, vineri seara, la Digi 24. Anisie il contrazice pe președintele Klaus Iohannis, care declara ca elevii cu temperatura vor da examenul in sesiunea de toamna.„Metodologia…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca absolvenții de liceu pot susține examenul de Bacalaureat in prima sesiune, chiar daca au febra care nu le permite intrarea in sala. Ei pot da examen in condiții speciale, o procedura valabila și in anii trecuți.

- Urmare a cerințelor impuse de autoritațile naționale, in contextul pandemiei de COVID-19, Primaria Sectorului 4 a luat toate masurile necesare pentru desfașurarea in condiții de maxima siguranța, pentru elevi și profesori, a examenelor naționale. Astfel, in toate cele 26 de școli gimnaziale…

- Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania a decis ca inscrierile la examenul de admitere in ciclul universitar de licenta vor avea loc pe platforme online, dar examenul va fi organizat tradițional, cu respectarea masurilor de distanțare sociala, anunța MEDIAFAX.In timp…