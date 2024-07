Admitere la Politehnică în 2024. Elevii pot depune dosarul și fără diploma de Bacalaureat Admitere la Politehnica in 2024. Elevii pot depune dosarul și fara diploma de Bacalaureat. Cei care vor sa se inscrie la Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti o vor putea face și fara unele documente, momentan. Universitatea politehnica anunta ca elevii se pot inscrie la facultate chiar daca nu au primit inca diploma de Bacalaureat sau adeverinta de absolvent, potrivit Agerpres. Masura vine in sprijinul candidatilor care se confrunta cu intarzieri in eliberarea acestor documente de catre scolile pe care le-au absolvit. Admitere la Politehnica in 2024. Elevii pot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este in plina desfașurare admiterea la extensiile din Bistrița ale marilor universitați din Cluj și Mureș. La UTCN, sunt aproape 200 de locuri disponibile, iar inscrierea se incheie pe 19 iulie. La UBB inscrierile se incheie in 20 iulie. In premiera, studenții UTCN vor avea la dispoziție și 100 de locuri…

- Este in plina desfașurare admiterea la extensiile din Bistrița ale marilor universitați din Cluj și Mureș. La UTCN, sunt aproape 200 de locuri disponibile, iar inscrierea se incheie pe 19 iulie. La UBB inscrierile se incheie in 20 iulie. In premiera, studenții UTCN vor avea la dispoziție și 100 de locuri…

- Zeci de elevi pasionați de robotica și-au dat intalnire in acest weekend la sala polivalenta din Bistrița. Aici se desfașoara a III-a ediție a concursului Bolts and Speed – care l-a avut drept invitat special pe pilotul Mihai Ban. „Daca visul vostru este sa faceți inginerie – foarte cautata și bine…

- Statutul elevului 2024: telefoanele mobile confiscate de la elevii ce le folosesc in timpul orelor, restituite doar parinților Statutul elevului 2024. Profesorii vor putea sa confiște telefoanele mobile ale elevilor daca aceștia le folosesc in timpul orelor. Dispozitivele vor putea fi restituite doar…

- Pentru tinerii absolvenți ai studiilor de licența care doresc sa-și aprofundeze cunoștințele, sa-și dezvolte capacitațile de cercetare științifica sau sa urmeze un program de doctorat, Universitatea Politehnica Timișoara ofera o gama larga și diversificata de programe de masterat. Iar cum…

- Admitere liceu 2024, in Alba: 55 de locuri la licee și școli profesionale pentru elevii cu nevoi educaționale speciale Admitere liceu 2024, in Alba: 55 de locuri la licee și școli profesionale pentru elevii cu nevoi educaționale speciale In vederea admiterii in clasa a IX-a in anul școlar 2024 – 2025…

- FOTO: Elevi din trei județe la concursul ,,Cu viața mea apar viața”. Cine a luat trofeul Elevii de la Școala Gimnaziala „Spiru Haret” Dorohoi și Liceul Tehnologic de Mecatronica și Automatizari Iași – caștigatorii etapei interjudețene a concursului „Cu viața mea apar viața” Elevii din trei județe au…

- La ediția din acest an a fazei județene a Olimpiadei de Tehnologia Informației, patru elevi de la Colegiul național „Avram Iancu” Campeni au reușit sa obțina rezultate foarte bune. „In saptamana verde au sosit și rezultatele la olimpiada de Tehnologia Informației- faza județeana Elevii CNAI, coordonați…