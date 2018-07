Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura a opozitiei a recurs la arsenalul devenit deja clasic in Parlamentul Romaniei: negocieri pe la colturi, putin scandal in plen, putina agitatie in strada, declaratii tari de-o parte si...

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a fost impresionat de victoria Simonei Halep de la Roland Garros. Acesta a transmis un mesaj mai mult decat emoționant. “Lacrimi de bucurie. Nu am mai trait aceasta fericire de la nopțile albe ale Generației de Aur. Onorat ca am putut fi contemporan cu Steaua…

- Amenințarea marelui cutremur a bagat groaza in romani. Dupa explicații facute de experți ai fizicii Pamantului, unii ar spune ca este aproape inevitabil. Același lucru pare sa fie confirmat de Maria Ghiorghiu. Maria Ghiorghiu, o noua premonitie catastrofica la sfarsitul acestei saptamani:…

- Mai multa autonomie pentru medicii de familie. Doctorii vor putea sa-si deschida cabinete pentru a oferi consultatii pacientilor, iar cheltuielile vor fi acoperite de Compania Naționala de Asigurari in Medicina.

- Lacrimi de durere acasa la Petru Kalau, șoferul vinovat de producerea accidentului din Ungaria, in urma caruia și-au pierdut viața noua romani. Cei doi copii ai barbatului, impreuna cu familia, sunt devastați de pierderea suferita.

- Liviu Varciu a demonstrat de multe ori ca este un om cu un suflet mare. In cadrul unei emisiuni televizate in cadrul careia Liviu a muncit pentru mai mulți copii, vedeta și-a amintit in fiecare moment de fetița lui, Carmina, marturisind ca nu mai suporta sa stea prea mult timp departe de aceasta. Carmina…

- Dana Chera a anunțat cu emoție in glas ca se afla pentru ultima oara in postura de gazda a emisiunii „Adevaruri ascunse”, de la Antena 3. Indragita prezentatoare a povestit cum a venit ideea emisiunii și de ce nu a crezut de la inceput in succesul formatului. „Va spun sincer: n-am crezut ca o ...