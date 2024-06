Stiri pe aceeasi tema

- Avantul primit de suveraniști din partea alegatorilor la scrutinul europarlamentar desfașurat duminica, pune sub semnul intrebarii perspectiva integrarii fiscale si financiare a Uniunii Europene. Pierderile suferite de partidele de guvernamant din Germania, Franța, unde au fost anunțate deja alegeri…

- Liderii din Romania, Statele Unite, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, Columbia, Danemarca, Franta, Germania, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Thailanda si Regatul Unit au facut apel la Hamas sa inceteze focul si sa elibereze ostatici."In calitate de lideri ai unor tari profund ingrijorate…

- Turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti Under 17 va fi transmis de TVR Sport in perioada 20 mai-5 iunie 2024. De luni, 20 mai, tinerele talente ale fotbalului european din saisprezece tari. Cipru (gazda competiției), Ucraina, Cehia, Serbia, Danemarca, Austria, Țara Galilor, Croatia, Italia,…

- „Cei 3i care compun deviza mea la Ministerul Energiei: investitii, investitii, investitii. Deseori ne uitam la modelul energetic si preturile din Spania sau Portugalia si iata ca astazi Romania are energia electrica mai ieftina decat in cele doua tari, datorita aportului adus de energia verde in mixul…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei și-a aflat joi adversarele din grupa turneului final al Campionatului European din Austria, Ungaria și Elveția. Romania va face parte din grupa B a Europeanului de handbal feminin, alaturi de Muntenegru, Cehia și Serbia. Fetele noastre vor evolua in Ungaria,…

- „In momentul de fața nu este in discuție un astfel de proiect!”, a spus Klaus Iohannis, miercuri.In cadrul evenimentul „Romania-NATO, 20 de ani”, președintele a menționat ca Romania beneficiaza de cele mai solide garanții de securitate din istoria Romaniei, oferite de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. „Respectam…