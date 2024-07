Admitere la liceu 2024. Mâine, 24 iulie, are loc repartizarea computerizată Rezultatele repartizarii computerizate la liceu, facute pe baza opțiunilor absolvenților de clasa a VIII-a, vor fi publicate maine, 24 iulie, pe admitere.edu.ro. Elevii, alaturi de parinți, au putut completa opțiunile lor pentru liceu in fișele de inscriere, in perioada 11 – 22 iulie. Maine va avea loc repartizarea computerizata in invațamantul liceal a absolvenților clasei ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

