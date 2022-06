Admitere la ASE 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii Admitere la ASE 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Incepe admiterea la ASE 2022, iar viitorii studenți trebuie deja sa se pregateasca. Inscrierea la concursul de admitere se face pe platforma admitere.ase.ro, iar documentele necesare pentru dosarul de amitere sunt urmatoarele: Admitere la ASE 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta). Absolventii programelor de studii din strainatate, pe langa diploma de bacalaureat/adeverinta de absolvire, trebuie sa incarce pe platforma admitere.ase.ro și copia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

