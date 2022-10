Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat in transparența decizionala proiectul de ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de admitere in rezidentiat pe loc și pe post in medicina, medicina dentara și farmacie – sesiunea 20 noiembrie 2022. Printre prevederile proiectului se ordin…

- In data de 6 octombrie 2022, Ministerul Sanatații a publicat in transparența decizionala proiectul de ordin privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de admitere in rezidentiat pe loc și pe post in medicina, medicina dentara și farmacie – sesiunea 20 noiembrie 2022. Printre prevederile…

- Candidatii la examenul pentru obtinerea titlului de medic specialist in Medicina de Urgenta acuza ca nu li s-a comunicat ora examenului decat cu 15 minute inainte de inceperea acestuia, multi dintre ei nefiind in salile unde ar fi trebuit sa sustina examenul, relateaza News.ro. Fii la curent…

- Pentru corecta informare a populatiei, Ministerul Sanatatii face urmatoarele precizari in legatura cu examenul pentru obtinerea titlului de medic specialist in Medicina de Urgenta:Examenul de medic specialist in specialitatea Medicina de Urgenta se desfasoara diferit fata de celelalte specialitati medicale…

- Rezidențiat 2022: reguli modificate la examenul din 20 noiembrie. Care este pragul propus de raspunsuri corecte pentru admitere Ministerul Sanatații propune modificarea pragului de admitere la concursul de Rezidențiat din 20 noiembrie 2022. Candidații vor trebui sa aiba cel puțin 130 de raspunsuri corecte…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat ca intotdeauna l-a ”laudat” pe seful DSU, Raed Arafat, dar ca,dupa parerea sa, medicina de urgenta ar trebui sa fie coordonata de Ministerul Sanatatii, informeaza News.ro. Intrebat duminica seara, la Antena 3, daca este in regula cu Raed Arafat, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara, 25 septembrie, la Antena 3, ca el l-a laudat constant pe seful DSU, Raed Arafat, dar medicina de urgenta trebuie sa fie coordonata de Minister, nu de Departamentul pentru Situații de Urgența. „Nu in situatiile de urgenta, repet”, a subliniat…

- Federatia Sanitas anunta, vineri, ca Ministerul Sanatatii nu mai vrea sa finanteze voucherele de vacanta, mai multe categorii de personal fiind vizate de un proiect de Ordonanta de Urgenta. "Ministerul Sanatatii nu mai vrea sa finanteze voucherele de vacanta! Un proiect de O.U.G. al Ministerului Sanatatii…